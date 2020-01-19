Три игрока «Локо», но нет Роналду. Жоау Мариу назвал свою команду мечты

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу назвал свою версию команды мечты, сформированную из футолистов, с которыми ему довелось играть за клуб и сборную. Примечательно, что португалец не назвал капитана национальной команды, пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, но включил трех игроков «Локо».

Полностью команда мечты Жоау Мариу выглядит следующим образом: Самир Ханданович («Интер») — Седрик Суареш (сборная Португалии), Миранда («Интер»), Ведран Чорлука («Локомотив»), Энрике Далберт («Фиорентина») — Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Адриен Силва (сборная Португалии) — Марко Арнаутович («Вест Хэм»), Эдер («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»).

— Думаю, эта команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Испании, потому что все они техничные игроки. Думаю, они бы показывали хорошую игру при такой схеме. Держу пари, эта команда могла бы выиграть чемпионат Испании, — сказал Ханданович в интервью пресс-службе клуба.