Карпин и Онопко воссоздали архивное фото в анонсе к матчу «Ростов» — «Краснодар»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко приняли участие в съемках видеоролика, посвященного матчу с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ.

Тренеры воссоздали архивное фото из 90-х, сделанное в автомобиле ВАЗ-2107, за рулем которого сидит Онопко.

Ранее «Ростов» показал специальную форму, в которой команда сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 8 марта. Начало — в 18.30 мск.