Тренерский штаб «Уфы» пополнили Докампо и Мюллер
13:19
«Уфа» объявила о переходе в тренерский штаб команды Эдуардо Докампо и Райнера Мюллера.
46-летний Докампо работал ассистентом Романа Шаронова в «Рубине» в 2019 году. 34-летний Мюллер входил в тренерский штаб нынешнего главного тренера уфимцев Рашида Рахимова в период с 2016 по 2018 год и в 2019 году.
В тренерский штаб ФК «Уфа» вошли два специалиста— ФК УФА (@UfaFc) October 30, 2020
Нашу команду пополнили старший тренер Эдуардо Докампо и тренер Райнер Мюллер.https://t.co/X4betNuVNl pic.twitter.com/0moXUWw4T3
После 12 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Уфа» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 6 очками.
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