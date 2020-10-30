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Тренерский штаб «Уфы» пополнили Докампо и Мюллер

13:19
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«Уфа» объявила о переходе в тренерский штаб команды Эдуардо Докампо и Райнера Мюллера.

46-летний Докампо работал ассистентом Романа Шаронова в «Рубине» в 2019 году. 34-летний Мюллер входил в тренерский штаб нынешнего главного тренера уфимцев Рашида Рахимова в период с 2016 по 2018 год и в 2019 году.

После 12 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Уфа» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с 6 очками.

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