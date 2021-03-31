Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра опроверг информацию о конфликте с Венделом

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что у него не было конфликта с полузащитником команды Венделом.

— «Зенит» ярко провел последний перед перерывом матч с ЦСКА. Многие болельщики обратили внимание на ваше эмоциональное общение с Венделом. Можете рассказать, о чем вы говорили, и чем эта история закончилась?

— Этот вопрос мне уже многие задавали, думая, что мы с Венделом чуть не подрались (Улыбается). Это, конечно, не так. Просто он очень сильно расстроился, когда в начале игры несколько раз потерял мяч. Вендел подошел ко мне, разозленный на себя. Со стороны могло показаться, что он злился на меня, но это не так. Вообще Вендел — очень хороший и спокойный человек. Его реакция стала для меня немного неожиданной. Но это нормально для человека, который хочет побеждать. В перерыве Сергей Богданович подкорректировал некоторые моменты, и во втором тайме игра у него пошла, он забил два мяча, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 31 марта.

23-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за «Зенит» и забил два мяча при двух голевых передачах.