«Зенит» выплатил посредникам 8 миллионов евро в 2020 году

РФС на официальном сайте опубликовал сведения о сумме вознаграждений, выплаченных посредникам в 2020 году.

Больше всех в РПЛ агентам заплатил «Зенит» — 8 млн евро. На втором месте «Локомотив» (5,6 млн евро), замкнул тройку «Рубин» (4,6 млн евро). «Спартак» потратил на выплаты посредникам 4,5 млн евро, «Динамо» — 4,3 млн евро, ЦСКА — 3 млн евро.

«Тамбов» единственный из клубов РПЛ не предоставил данные по работе с посредниками. Против них могут применить санкции.

Общая сумма вознаграждений посредникам в 2020 году в целом футбольными клубами составила 534,5 млн рублей, 543,5 тысяч доларов, 26,9 млн евро.