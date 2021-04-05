Семак рассказал, когда для него настанет момент переосмысления в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим мнением о том, что важно для команды помимо чемпионского титула.

— От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями, — считает Семак. — Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад. Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь — чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений. Изначально предполагал, что неким водоразделом для меня в «Зените» станет окончание второго сезона. Однако из-за пандемии, которая перевернула не только футбольный, но и вообще весь мир, затормозив многие процессы, определенный рубеж с переосмыслением каких-то рабочих процессов наступит предстоящим летом. Это объективный момент, которого не надо бояться.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

(Георгий Кудинов)

Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте здесь