Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Вендел должен приехать в Петербург
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что полузащитник Вендел вернется в Петербург.
«Да, он должен приехать. А когда он приедет, мы посмотрим, что и как дальше будет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Оливейры.
Также он ответил на вопрос, вел ли футболист переговоры с другими клубами.
«Я не знаю. Единственное, что знаю, что он должен вернуться в клуб и уже тут принимать решение», — добавил тренер.
15 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из клуба. Позже стало известно, что полузащитник не попал в заявку петербургской команды на новый сезон РПЛ.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -