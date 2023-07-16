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Тренер «Зенита» Оливейра сообщил, что Вендел должен приехать в Петербург

Алина Савинова
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Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что полузащитник Вендел вернется в Петербург.

«Да, он должен приехать. А когда он приедет, мы посмотрим, что и как дальше будет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Оливейры.

Также он ответил на вопрос, вел ли футболист переговоры с другими клубами.

«Я не знаю. Единственное, что знаю, что он должен вернуться в клуб и уже тут принимать решение», — добавил тренер.

15 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из клуба. Позже стало известно, что полузащитник не попал в заявку петербургской команды на новый сезон РПЛ.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-zenita-oliveyra-rasskazal-chto-vendel-dolzhen-priekhat-v-peterburg
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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