Тренер вратарей «Балтики»: «Не удивляет, как Бориско играет в РПЛ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков был уверен, что Максим Бориско не потеряется в РПЛ.

— «Балтика», бесспорно, главное открытие РПЛ. А ваш подопечный Максим Бориско, возможно, даже лучший игрок всей лиги первой части чемпионата. В июле у вас было предчувствие, что этот сезон станет для него таким прорывным? Или он все-таки сильно превзошел и ваши ожидания?

— С точки зрения цифр (количество пропущенных мячей, процент отраженных ударов) Макс, конечно, показал какой-то невероятный уровень. Лукавить не стану: никто у нас не прогнозировал, что к 18-му туру чемпионата соперники лишь семь раз огорчат нашего голкипера. Безусловно, это очень хороший показатель. При этом меня не удивляет то, как Бориско играет.

— Вот как?

— Да. Я же вижу его каждый день в работе. Вижу, как он тренируется, как думает, какой он собранный и сконцентрированный. Понимаю, какой путь Максим уже прошел. Мы же с ним не с июля сотрудничаем. Бориско уже довольно давно вышел на определенный уровень.

После возвращения «Балтики» в РПЛ в 2023 году первым номером у нас был Евгений Латышонок, а Бориско — вторым. Но, поверьте мне, Максим и тогда выглядел в тренировочном процессе весьма прилично. Просто по объективным причинам у него не было возможности выйти на поле в официальной игре и показать себя.

Бориско и прошлый сезон в ФНЛ провел ровно, много очков принес команде. 17 матчей отыграл на ноль.

Так что с точки зрения качества его вратарской игры то, что мы увидели осенью в РПЛ в его исполнении, для меня не сюрприз.

Когда уже пришло примерное понимание, что «Балтика» окажется в РПЛ, мы начали с ним специально готовиться к элитному дивизиону.

— Каким образом?

— Включали, смотрели моменты, нарезки, как играют нападающие РПЛ. Нам надо было подготовиться к другим скоростям, другому уровню исполнительского мастерства. Все-таки в Премьер-лиге есть футболисты, которые могут решить эпизод буквально двумя движениями, обыграть, пробить из-за штрафной. Я уже из наших разборов практически убрал все видео по Первой лиге.

— В прошлом сезоне у Бориско уже не было его вечного конкурента — Латышонка. Это как-то помогло ему раскрепоститься, больше поверить в себя?

— Но ведь уход Жени в «Зенит» не гарантировал Максиму статус первого номера в «Балтике». Да, они долгое время конкурировали. Латышонок перешел в «Зенит», у нас появились другие голкиперы, которые тоже хотели постоянно играть. Егор Любаков из «Тюмени» и Илья Свинов из «Спартака». Парни с амбициями.

Макс перед тем сезоном в ФНЛ все сборы прошел фактически один, так как Свинов и Любаков приехали где-то за неделю до старта чемпионата. Бориско — большой молодец. С ним рядом тренировались молодые ребята. Максим понимал, что они ему не конкуренты. И тем не менее работал на полную катушку, держал очень высокую планку. Это тоже поспособствовало его становлению.

— Тот же Свинов не мог потеснить его из ворот по ходу сезона?

— Макс так уверенно начал тот чемпионат и так ровно его провел, что просто никому не давал шансов!

— Вы уже после первого тура этого чемпионата — с московским «Динамо» (1:1) — поняли, что Бориско не потеряется в РПЛ?

— Для меня та встреча была самой сложной. Я хотел, чтобы Максим как можно быстрее адаптировался к новой лиге и находился, что называется, в своей тарелке. У него это получилось в первом же матче! Повторюсь, понимал его уровень игры еще до старта чемпионата и был уверен, что он к РПЛ по своим вратарским качествам готов.

Мы ведь на предсезонке играли с «Зенитом». Было непросто, так как качество передач, ударов, подач — совсем другое по сравнению с ФНЛ. Все гораздо быстрее. Но ничего — Бориско справился и в целом увидел, что его ждет в официальных встречах.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.