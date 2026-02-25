Тренер вратарей «Балтики»: «Не удивляет, как Бориско играет в РПЛ»
Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков был уверен, что Максим Бориско не потеряется в РПЛ.
— «Балтика», бесспорно, главное открытие РПЛ. А ваш подопечный Максим Бориско, возможно, даже лучший игрок всей лиги первой части чемпионата. В июле у вас было предчувствие, что этот сезон станет для него таким прорывным? Или он все-таки сильно превзошел и ваши ожидания?
— С точки зрения цифр (количество пропущенных мячей, процент отраженных ударов) Макс, конечно, показал какой-то невероятный уровень. Лукавить не стану: никто у нас не прогнозировал, что к 18-му туру чемпионата соперники лишь семь раз огорчат нашего голкипера. Безусловно, это очень хороший показатель. При этом меня не удивляет то, как Бориско играет.
— Вот как?
— Да. Я же вижу его каждый день в работе. Вижу, как он тренируется, как думает, какой он собранный и сконцентрированный. Понимаю, какой путь Максим уже прошел. Мы же с ним не с июля сотрудничаем. Бориско уже довольно давно вышел на определенный уровень.
После возвращения «Балтики» в РПЛ в 2023 году первым номером у нас был Евгений Латышонок, а Бориско — вторым. Но, поверьте мне, Максим и тогда выглядел в тренировочном процессе весьма прилично. Просто по объективным причинам у него не было возможности выйти на поле в официальной игре и показать себя.
Бориско и прошлый сезон в ФНЛ провел ровно, много очков принес команде. 17 матчей отыграл на ноль.
Так что с точки зрения качества его вратарской игры то, что мы увидели осенью в РПЛ в его исполнении, для меня не сюрприз.
Когда уже пришло примерное понимание, что «Балтика» окажется в РПЛ, мы начали с ним специально готовиться к элитному дивизиону.
— Каким образом?
— Включали, смотрели моменты, нарезки, как играют нападающие РПЛ. Нам надо было подготовиться к другим скоростям, другому уровню исполнительского мастерства. Все-таки в Премьер-лиге есть футболисты, которые могут решить эпизод буквально двумя движениями, обыграть, пробить из-за штрафной. Я уже из наших разборов практически убрал все видео по Первой лиге.
— В прошлом сезоне у Бориско уже не было его вечного конкурента — Латышонка. Это как-то помогло ему раскрепоститься, больше поверить в себя?
— Но ведь уход Жени в «Зенит» не гарантировал Максиму статус первого номера в «Балтике». Да, они долгое время конкурировали. Латышонок перешел в «Зенит», у нас появились другие голкиперы, которые тоже хотели постоянно играть. Егор Любаков из «Тюмени» и Илья Свинов из «Спартака». Парни с амбициями.
Макс перед тем сезоном в ФНЛ все сборы прошел фактически один, так как Свинов и Любаков приехали где-то за неделю до старта чемпионата. Бориско — большой молодец. С ним рядом тренировались молодые ребята. Максим понимал, что они ему не конкуренты. И тем не менее работал на полную катушку, держал очень высокую планку. Это тоже поспособствовало его становлению.
— Тот же Свинов не мог потеснить его из ворот по ходу сезона?
— Макс так уверенно начал тот чемпионат и так ровно его провел, что просто никому не давал шансов!
— Вы уже после первого тура этого чемпионата — с московским «Динамо» (1:1) — поняли, что Бориско не потеряется в РПЛ?
— Для меня та встреча была самой сложной. Я хотел, чтобы Максим как можно быстрее адаптировался к новой лиге и находился, что называется, в своей тарелке. У него это получилось в первом же матче! Повторюсь, понимал его уровень игры еще до старта чемпионата и был уверен, что он к РПЛ по своим вратарским качествам готов.
Мы ведь на предсезонке играли с «Зенитом». Было непросто, так как качество передач, ударов, подач — совсем другое по сравнению с ФНЛ. Все гораздо быстрее. Но ничего — Бориско справился и в целом увидел, что его ждет в официальных встречах.
В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0