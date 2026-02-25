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Тренер вратарей «Балтики»: «Не удивляет, как Бориско играет в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Бориско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей «Балтики» Глеб Пресняков был уверен, что Максим Бориско не потеряется в РПЛ.

— «Балтика», бесспорно, главное открытие РПЛ. А ваш подопечный Максим Бориско, возможно, даже лучший игрок всей лиги первой части чемпионата. В июле у вас было предчувствие, что этот сезон станет для него таким прорывным? Или он все-таки сильно превзошел и ваши ожидания?

— С точки зрения цифр (количество пропущенных мячей, процент отраженных ударов) Макс, конечно, показал какой-то невероятный уровень. Лукавить не стану: никто у нас не прогнозировал, что к 18-му туру чемпионата соперники лишь семь раз огорчат нашего голкипера. Безусловно, это очень хороший показатель. При этом меня не удивляет то, как Бориско играет.

— Вот как?

— Да. Я же вижу его каждый день в работе. Вижу, как он тренируется, как думает, какой он собранный и сконцентрированный. Понимаю, какой путь Максим уже прошел. Мы же с ним не с июля сотрудничаем. Бориско уже довольно давно вышел на определенный уровень.

После возвращения «Балтики» в РПЛ в 2023 году первым номером у нас был Евгений Латышонок, а Бориско — вторым. Но, поверьте мне, Максим и тогда выглядел в тренировочном процессе весьма прилично. Просто по объективным причинам у него не было возможности выйти на поле в официальной игре и показать себя.

Бориско и прошлый сезон в ФНЛ провел ровно, много очков принес команде. 17 матчей отыграл на ноль.

Так что с точки зрения качества его вратарской игры то, что мы увидели осенью в РПЛ в его исполнении, для меня не сюрприз.

Когда уже пришло примерное понимание, что «Балтика» окажется в РПЛ, мы начали с ним специально готовиться к элитному дивизиону.

— Каким образом?

— Включали, смотрели моменты, нарезки, как играют нападающие РПЛ. Нам надо было подготовиться к другим скоростям, другому уровню исполнительского мастерства. Все-таки в Премьер-лиге есть футболисты, которые могут решить эпизод буквально двумя движениями, обыграть, пробить из-за штрафной. Я уже из наших разборов практически убрал все видео по Первой лиге.

— В прошлом сезоне у Бориско уже не было его вечного конкурента — Латышонка. Это как-то помогло ему раскрепоститься, больше поверить в себя?

— Но ведь уход Жени в «Зенит» не гарантировал Максиму статус первого номера в «Балтике». Да, они долгое время конкурировали. Латышонок перешел в «Зенит», у нас появились другие голкиперы, которые тоже хотели постоянно играть. Егор Любаков из «Тюмени» и Илья Свинов из «Спартака». Парни с амбициями.

Макс перед тем сезоном в ФНЛ все сборы прошел фактически один, так как Свинов и Любаков приехали где-то за неделю до старта чемпионата. Бориско — большой молодец. С ним рядом тренировались молодые ребята. Максим понимал, что они ему не конкуренты. И тем не менее работал на полную катушку, держал очень высокую планку. Это тоже поспособствовало его становлению.

— Тот же Свинов не мог потеснить его из ворот по ходу сезона?

— Макс так уверенно начал тот чемпионат и так ровно его провел, что просто никому не давал шансов!

— Вы уже после первого тура этого чемпионата — с московским «Динамо» (1:1) — поняли, что Бориско не потеряется в РПЛ?

— Для меня та встреча была самой сложной. Я хотел, чтобы Максим как можно быстрее адаптировался к новой лиге и находился, что называется, в своей тарелке. У него это получилось в первом же матче! Повторюсь, понимал его уровень игры еще до старта чемпионата и был уверен, что он к РПЛ по своим вратарским качествам готов.

Мы ведь на предсезонке играли с «Зенитом». Было непросто, так как качество передач, ударов, подач — совсем другое по сравнению с ФНЛ. Все гораздо быстрее. Но ничего — Бориско справился и в целом увидел, что его ждет в официальных встречах.

В сезоне-2025/26 Бориско принял участие в 18 матчах и пропустил 7 голов, отыграв 12 встреч на ноль.

Максим Бориско, Станислав Агкацев и&nbsp;Игорь Акинфеев.«Лучшие в первой части сезона? Бориско, Агкацев, Акинфеев». Интервью тренера вратарей «Балтики»

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Максим Бориско
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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