Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Непомнящий: «Соболеву надо было сначала доказать свою состоятельность в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» заявил, что нападающий Александр Соболев ошибся, перейдя из «Спартака» в «Зенит».

— Не ошибся ли Соболев, перейдя в «Зенит»?

— Мне кажется, в принципе нельзя переходить в «Зенит» из «Спартака».

— Это почему?

— Как правило, это не очень хорошо заканчивается... Понятно, что вы можете мне привести примеры Артема Дзюбы и Володи Быстрова. Но там были совершенно другие истории. Им нужно было доказывать, сражаться! И им хватило игровых качеств, чтобы у них многое получилось после громких переходов. Они на тот момент уже провели не один матч за сборную. Соболев же только-только подходил к этому уровню, понимаете? Считаю, ему следовало остаться в «Спартаке» и стать лидером в московской команде, обрести такой статус. А он решил сменить клубную прописку. О чем он думал, переходя в «Зенит»? Я, кстати, и питерцев не понял в этой ситуации.

— Почему?

— Зачем они позвали Соболева? Есть Кассьерра, купили Лусиано. Да и Сергеев выходил на замену и забивал. Зачем им еще и Соболев потребовался? А как болельщики «Зенита» восприняли приход игрока... Вы же сами все видите. Но Александр сам вершит свою судьбу, его выбор. Желаю ему удачи.

— А вы думаете, что он и в «Спартаке» до конца не доказал свою состоятельность?

— Да. Он же не имел в последнее время постоянной игровой практики. Один тренер в него верил, другой в состав не ставил. Какие-то «качели». Соболев, видимо, был обижен, что так к нему относятся в «Спартаке», и решился на этот переход.

— Вы не верите, что Соболев выиграет конкуренцию у Кассьерры?

— Хотелось бы в это верить, но, увы, маловероятно. Понимаете, я переживаю за россиян, за кандидатов в сборную. Но кто же его туда будет приглашать, если он окажется в запасе «Зенита»?

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2027-го. 27-летний форвард провел семь матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;. Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Александр Соболев
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Пять претензий к главному тренеру «Спартака» Станковичу: притащил Абену, «пустая» харизма, регресс игроков
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Рэпер ST — о переходе Соболева в «Зенит»: «Ничего хорошо сказать не могу»
Черчесов: «Я не хотел, чтобы Соболев уходил из «Спартака»
Форварда «Зенита» Соболева разбанили на Twitch
Первый тренер Соболева — о запрете играть в Dota 2: «С ним, как с ребенком будут? Час играешь и все?»
Соболев забил два гола в первом тайме товарищеского матча с «Войводиной»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
Непомнящий — о Мусаеве: «У него потенциал выше, чем у Чалова»
Непомнящий: «Как я могу осуждать решения Галицкого? Он умница!»
Непомнящий: «Как же в «Краснодаре» прибавил Ленини!»
Непомнящий — о Маркиньосе и Абене: «Игроки не для больших дел»
Президент «Торпедо» — об интересе к Зорину: «Долго следили за ним, но сейчас разговоров не ведем»
Непомнящий о Барко: «РПЛ — очень сложный чемпионат для легионеров. Это пока еще поля хорошие»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости