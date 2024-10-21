Непомнящий о Барко: «РПЛ — очень сложный чемпионат для легионеров. Это пока еще поля хорошие»
Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара» в 12-м туре РПЛ (0:3).
— Что опять не так со «Спартаком», который дома был бит «Краснодаром»? Станкович явно намудрил со схемой?
— «Спартак» верен себе... Команда выдает пару ярких матчей, красно-белых все хвалят. А потом обязательно наступает спад. И так постоянно! Нет стабильности. К «Краснодару» вообще не подготовились. И скидка на паузу на сборные здесь не работает. Мусаев же детально разобрал соперника, «быки» накрыли в центре поля Барко, не позволили ему разбежаться.
Я вообще не понял, во что хотели играть хозяева. Не было четкой картинки ни в обороне, ни в атаке, ни в переходных фазах. Намудрил ли Станкович? Знаете, каким критерием я руководствуюсь при оценке тренерской работы, в том числе и своей?
— Каким?
— Когда из игры выпадают один-два человека, то это прежде всего проблемы самих игроков (оказались не готовы). Но если проседает вся команда, тут уже надо задавать вопросы тренерскому штабу. А «Спартак» против «Краснодара» провалился и системно, и структурно...
— Барко сначала все восхищались, а сейчас вам не кажется, что это довольно средний футболист?
— Нет. Полузащитник с довольно серьезными, ценными качествами. Это сразу бросается в глаза. А его яркий старт можно объяснить тем, что многие не знали, как против него играть в первых турах. Сейчас разобрали, стали тщательнее готовиться. В матче с «Краснодаром» против него персонально действовали.
Просто легионерам надо понимать, что наш чемпионат очень тяжелый для них — плотный футбол, довольно закрытый, много борьбы. Иностранцам так кажется поначалу, что они в РПЛ всем расскажут и покажут, как надо в футбол играть. Только практика показывает: немногие из них держат стабильный уровень на протяжении всего сезона. Что-то не получается — они уже дают волю эмоциям. Вспомните реакцию того же Барко, когда его заменили? А ведь сейчас еще матчи проводятся на хороших полях. А что же будет дальше, ближе к зиме? Готов ли он сражаться в каждом туре? Это касается не только аргентинца. Зенитовским бразильцам — Венделу, Клаудиньо — тоже, согласитесь, не всегда хватает мотивации. А в нашем чемпионате надо биться в каждой игре! Тут на одной ноге никого не пройти.
По итогам 12 туров чемпионата России «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 27 октября против «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2