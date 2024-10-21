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Сегодня, 16:35

Президент «Торпедо» — об интересе к Зорину: «Долго следили за ним, но сейчас разговоров не ведем»

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе автозаводцев к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

«Мы довольно длительное время проявляли к нему интерес, но сейчас разговоров не ведем, потому что до трансферного окна очень далеко, много чего может поменяться. К игрокам «Спартака» по определению у всех клубов есть интерес, поэтому тут вопрос риторический», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в шести играх во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

(Александр Абустин)

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Даниил Зорин
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
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 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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