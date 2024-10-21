Президент «Торпедо» — об интересе к Зорину: «Долго следили за ним, но сейчас разговоров не ведем»

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе автозаводцев к полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину.

«Мы довольно длительное время проявляли к нему интерес, но сейчас разговоров не ведем, потому что до трансферного окна очень далеко, много чего может поменяться. К игрокам «Спартака» по определению у всех клубов есть интерес, поэтому тут вопрос риторический», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне россиянин принял участие в шести играх во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

(Александр Абустин)