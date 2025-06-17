Карпин: «Я красно-белый, потому что у всех нас красная кровь»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, когда принял окончательное решение возглавить бело-голубых.

— Многие ветераны «Спартака» говорят, что они красно-белые навсегда. Какой вы?

— Красная кровь у всех у нас, поэтому красно-белый с этой точки зрения, да. Потом был пять лет в «Сельте», «Реал Сосьедад». В чем смысл вопроса?

— Когда вы окончательно приняли решение?

— День не помню. Когда были в Новогорске, решение зрело. Надо было понять, с кем работать, для чего. Задачи были понятны с самого начала. Дай бог, чтобы мы к ним пришли. Для клуба, думаю, тоже важен и процесс: во что и как мы будем играть.

Надо сойтись не только в том, как завоевывать трофеи, но и как идти. Было миллион нюансов, которые надо было обсуждать. Многое проговорили. Друг другу сказали, что хотим видеть друг от друга. Решение принял, наверное, раньше, но отгонял от себя до игры с Белоруссией.

Карпин начинал свою тренерскую карьеру в «Спартаке» — он возглавлял команду с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Также специалист работал в «Мальорке», «Торпедо» из Армавира и «Ростове». С 2021 года является главным тренером сборной России.