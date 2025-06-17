Два клуба РПЛ заинтересованы в опорнике Мехии

Полузащитник Роберт Мехия, который ранее покинул «Химки» по окончании срока аренды, интересен клубам «Крылья Советов» и «Торпедо», сообщает Legalbet.ru.

Тем не менее, как сообщает источник, колумбийский клуб «Онсе Кальдас», которому принадлежит Мехия, не желает вести дела с российскими клубами после ситуации с «Химками».

В прошлом сезоне 24-летний опорный полузащитник принял участие в 20 матчах за «Химки» в РПЛ, но не отметился забитыми голами или ассистами.

28 мая стало известно, что РФС отказал «Химкам» в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. Позже в клубе началась процедура банкротства.