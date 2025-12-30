Источник: «Рубин» возглавит бывший тренер «Партизана» Благоевич

Главным тренером «Рубина» станет серб Срджан Благоевич, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Партизан». По ходу нынешнего сезона его уволили за два поражения подряд. Отмечается, что через две недели после отставки Благоевича его кандидатуру предлагали «Спартаку».

17 декабря сообщалось, что «Рубин» уволил Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.

«Рубин» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.