Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд. В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Семак сегодня является лучшим тренером в России, — сказал Газзаев «СЭ». — Выиграть один раз чемпионат не проблема, но становится чемпионом пять раз подряд — это искусство тренера! С чем я и поздравляю его. В чемпионате России есть 4-5 команд, которые могут и обязаны составить конкуренцию. Но отличие «Зенита» в том, что у него четко и профессионально выстроена система клуба. Сегодня «Зенит» работает по аналогии с лучшими европейскими командами. Команды-конкуренты в чемпионате России должны добиваться результата, учитывая составы и возможности, но у них нет той четкости, что есть у «Зенита».

Газзаев также отметил, что команды-конкуренты не должны довольствоваться вторыми и третьими местами.

«В свое время ЦСКА имел такое тотальное преимущество, чуть ранее это было у «Спартака». Такие моменты в чемпионатах случаются. Главное, чтобы команды-конкуренты не довольствовались вторыми и третьими местами, а создавали настоящую борьбу. От этого будет совершенно другой интерес национального первенства», — добавил Газзаев.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.