Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах

«Зенит», обыграв «Спартак» (3:2), не только досрочно оформил чемпионство, но и продлил серию домашних побед над московскими командами в чемпионате.

В последний раз столичные гости набирали очки на «Газпром Арене» в феврале 2020 года, когда нулевой ничьей смог добиться «Локомотив». После этого ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Спартак» потерпели по три поражения в Санкт-Петербурге, а «Торпедо» — одно.

Все домашние матчи «Зенита» под руководством Сергея Семака против московских команд в чемпионате

Дата Соперник Счет Голы 02.09.2018 Спартак 0:0 - 23.09.2018 Локомотив 5:3 Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов 24.04.2019 Динамо 2:0 Дзюба, Азмун 12.05.2019 ЦСКА 3:1 Дриусси-2, Ригони — Обляков 02.11.2019 ЦСКА 1:1 Ерохин — Влашич 01.12.2019 Спартак 1:0 Кутепов, в свои ворота 06.12.2019 Динамо 3:0 Азмун, Иванович, Дзюба 29.02.2020 Локомотив 0:0 - 19.08.2020 ЦСКА 2:1 Азмун-2 — Влашич 12.12.2020 Динамо 3:1 Дзюба-2, Азмун — Комличенко 16.12.2020 Спартак 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 02.05.2021 Локомотив 6:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано 26.08.2021 ЦСКА 1:0 Азмун 24.10.2021 Спартак 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 29.10.2021 Динамо 4:1 Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин 30.04.2022 Локомотив 3:1 И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк 30.07.2022 Локомотив 5:0 И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев 13.08.2022 ЦСКА 2:1 Малком, Мантуан — Чалов 21.08.2022 Торпедо 2:0 И.Сергеев, Малком 22.04.2023 Динамо 3:1 Малком-2, Мостовой — Фомин 07.05.2023 Спартак 3:2 Клаудиньо, Мостовой, И.Сергеев — Бальде, Промес

Итого: +18=3-0, мячи 59-16.