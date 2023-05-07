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Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» снова не проиграл московской команде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит», обыграв «Спартак» (3:2), не только досрочно оформил чемпионство, но и продлил серию домашних побед над московскими командами в чемпионате.

В последний раз столичные гости набирали очки на «Газпром Арене» в феврале 2020 года, когда нулевой ничьей смог добиться «Локомотив». После этого ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Спартак» потерпели по три поражения в Санкт-Петербурге, а «Торпедо» — одно.

Все домашние матчи «Зенита» под руководством Сергея Семака против московских команд в чемпионате

Дата

Соперник

Счет

Голы

02.09.2018

Спартак

0:0

-

23.09.2018

Локомотив

5:3

Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов

24.04.2019

Динамо

2:0

Дзюба, Азмун

12.05.2019

ЦСКА

3:1

Дриусси-2, Ригони — Обляков

02.11.2019

ЦСКА

1:1

Ерохин — Влашич

01.12.2019

Спартак

1:0

Кутепов, в свои ворота

06.12.2019

Динамо

3:0

Азмун, Иванович, Дзюба

29.02.2020

Локомотив

0:0

-

19.08.2020

ЦСКА

2:1

Азмун-2 — Влашич

12.12.2020

Динамо

3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Спартак

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

02.05.2021

Локомотив

6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

26.08.2021

ЦСКА

1:0

Азмун

24.10.2021

Спартак

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Динамо

4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

30.04.2022

Локомотив

3:1

И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

30.07.2022

Локомотив

5:0

И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев

13.08.2022

ЦСКА

2:1

Малком, Мантуан — Чалов

21.08.2022

Торпедо

2:0

И.Сергеев, Малком

22.04.2023

Динамо

3:1

Малком-2, Мостовой — Фомин

07.05.2023

Спартак

3:2

Клаудиньо, Мостовой, И.Сергеев — Бальде, Промес

Итого: +18=3-0, мячи 59-16.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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