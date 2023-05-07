Московские клубы в гостях у «Зенита»: 0 очков в последних 13 матчах
«Зенит», обыграв «Спартак» (3:2), не только досрочно оформил чемпионство, но и продлил серию домашних побед над московскими командами в чемпионате.
В последний раз столичные гости набирали очки на «Газпром Арене» в феврале 2020 года, когда нулевой ничьей смог добиться «Локомотив». После этого ЦСКА, «Динамо», «Локо» и «Спартак» потерпели по три поражения в Санкт-Петербурге, а «Торпедо» — одно.
Все домашние матчи «Зенита» под руководством Сергея Семака против московских команд в чемпионате
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
02.09.2018
|
Спартак
|
0:0
|
-
|
23.09.2018
|
Локомотив
|
5:3
|
Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов
|
24.04.2019
|
Динамо
|
2:0
|
Дзюба, Азмун
|
12.05.2019
|
ЦСКА
|
3:1
|
Дриусси-2, Ригони — Обляков
|
02.11.2019
|
ЦСКА
|
1:1
|
Ерохин — Влашич
|
01.12.2019
|
Спартак
|
1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
06.12.2019
|
Динамо
|
3:0
|
Азмун, Иванович, Дзюба
|
29.02.2020
|
Локомотив
|
0:0
|
-
|
19.08.2020
|
ЦСКА
|
2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
12.12.2020
|
Динамо
|
3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Спартак
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
02.05.2021
|
Локомотив
|
6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
26.08.2021
|
ЦСКА
|
1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Спартак
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Динамо
|
4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
30.04.2022
|
Локомотив
|
3:1
|
И.Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
30.07.2022
|
Локомотив
|
5:0
|
И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев
|
13.08.2022
|
ЦСКА
|
2:1
|
Малком, Мантуан — Чалов
|
21.08.2022
|
Торпедо
|
2:0
|
И.Сергеев, Малком
|
22.04.2023
|
Динамо
|
3:1
|
Малком-2, Мостовой — Фомин
|
07.05.2023
|
Спартак
|
3:2
|
Клаудиньо, Мостовой, И.Сергеев — Бальде, Промес
Итого: +18=3-0, мячи 59-16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5