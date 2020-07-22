Тренер «Тамбова» опроверг информацию, что «Ростов» мотивировал его команду

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после матча с ЦСКА в 30-м туре Тинькофф-РПЛ (0:2) удивился информации о том, что его команду перед этой игрой якобы финансово мотивировал «Ростов».

— План на матч был в том, чтобы сдерживать атаки соперника и выходить в свои быстрые атаки, — сказал Первушин. — Когда пропустили, все сломалось, нам самим пришлось атаковать. А после удаления против такой команды, как ЦСКА, пришлось совсем сложно.

— Перед матчем прошла информация, что вас якобы финансово мотивировал «Ростов».

— Первый раз об этом слышу, нас никто не мотивировал.

— Есть ли уже какие-то решения по игрокам, чьи контракты истекают?

— Решения есть. Всю эту неделю перед матчем с ЦСКА мы только этим и занимались, думали об усилении команды. (Дмитрий Гирин)