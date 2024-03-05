Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в этом сезоне и сравнил команду с «Баварией»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в сезоне-2023/24 и сравнил российскую команду с «Баварией».

«Есть теория, а есть практика. Когда ты сам с этим сталкиваешься... Мне легче отвечать на эти вопросы, как-то чувствовать, что может происходить. «Ференцварош» становился чемпионом пять раз подряд. К концу пятого такого сезона... Ну, я-то не пресытился, потому что стал чемпионом только во второй раз, но автоматически ничего в футболе не бывает. Хорошо, были бразильцы, 5 раз подряд чемпионство, все это на одном уровне держать непросто. Я прекрасно понимаю и «Зенит», и Семака, так бывает. Другое дело, что сейчас надо найти механизмы, которые позволят выйти на определенный уровень. Вот нам в «Ференцвароше» помог 17-летний футболист, забил важные мячи, мы стали чемпионами. Если бы не он — не знаю, что бы мы делали. Ситуации бывают разные, но стать чемпионом пять раз подряд — это надо уметь. Значит, люди умеют, есть определенные качества, уровень. Другое дело, иногда подходишь к какому-то рубежу — значит, надо какие-то вещи переосмысливать. Убежден, что и «Зенит», и Семак этим сейчас занимаются, но... Вы когда-нибудь скакали на коне? Когда ты галопом скачешь, надо концентрироваться только на своей работе. Так и здесь — сейчас «Зенит» должен до конца довести чемпионат и быть там, где привык быть. А по ходу действия у них уже будут мысли, как это все менять.

Вот «Бавария» сколько раз была чемпионом Германии? А все валят вину на Кейна, который пришел и якобы принес проклятие «Тоттенхэма». А я с «Байером» встречался в Лиге Европы и почувствовал силу этой команды. Когда мы попали на леверкузенцев, радовались, но потом начали изучать — очень сильная, быстрая, мобильная команда. Мы же чувствовали ростки — я и с Хаби Алонсо после матчей говорил, и со спортивным директором «Байера», с которым мы играли вместе в бундеслиге. Я знал, чего они хотят, и в этом году я вижу то, о чем мы тогда говорили. Да, 10 очков — это большой отрыв, но я знал, что «Байер» будет реальным кандидатом в борьбе за чемпионство, по большому счету, так и случилось», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в пяти предыдущих сезонах.