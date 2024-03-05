Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в этом сезоне и сравнил команду с «Баварией»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в сезоне-2023/24 и сравнил российскую команду с «Баварией».
«Есть теория, а есть практика. Когда ты сам с этим сталкиваешься... Мне легче отвечать на эти вопросы, как-то чувствовать, что может происходить. «Ференцварош» становился чемпионом пять раз подряд. К концу пятого такого сезона... Ну, я-то не пресытился, потому что стал чемпионом только во второй раз, но автоматически ничего в футболе не бывает. Хорошо, были бразильцы, 5 раз подряд чемпионство, все это на одном уровне держать непросто. Я прекрасно понимаю и «Зенит», и Семака, так бывает. Другое дело, что сейчас надо найти механизмы, которые позволят выйти на определенный уровень. Вот нам в «Ференцвароше» помог 17-летний футболист, забил важные мячи, мы стали чемпионами. Если бы не он — не знаю, что бы мы делали. Ситуации бывают разные, но стать чемпионом пять раз подряд — это надо уметь. Значит, люди умеют, есть определенные качества, уровень. Другое дело, иногда подходишь к какому-то рубежу — значит, надо какие-то вещи переосмысливать. Убежден, что и «Зенит», и Семак этим сейчас занимаются, но... Вы когда-нибудь скакали на коне? Когда ты галопом скачешь, надо концентрироваться только на своей работе. Так и здесь — сейчас «Зенит» должен до конца довести чемпионат и быть там, где привык быть. А по ходу действия у них уже будут мысли, как это все менять.
Вот «Бавария» сколько раз была чемпионом Германии? А все валят вину на Кейна, который пришел и якобы принес проклятие «Тоттенхэма». А я с «Байером» встречался в Лиге Европы и почувствовал силу этой команды. Когда мы попали на леверкузенцев, радовались, но потом начали изучать — очень сильная, быстрая, мобильная команда. Мы же чувствовали ростки — я и с Хаби Алонсо после матчей говорил, и со спортивным директором «Байера», с которым мы играли вместе в бундеслиге. Я знал, чего они хотят, и в этом году я вижу то, о чем мы тогда говорили. Да, 10 очков — это большой отрыв, но я знал, что «Байер» будет реальным кандидатом в борьбе за чемпионство, по большому счету, так и случилось», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.
Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в пяти предыдущих сезонах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5