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5 марта, 00:45

Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в этом сезоне и сравнил команду с «Баварией»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил проблемы «Зенита» в сезоне-2023/24 и сравнил российскую команду с «Баварией».

«Есть теория, а есть практика. Когда ты сам с этим сталкиваешься... Мне легче отвечать на эти вопросы, как-то чувствовать, что может происходить. «Ференцварош» становился чемпионом пять раз подряд. К концу пятого такого сезона... Ну, я-то не пресытился, потому что стал чемпионом только во второй раз, но автоматически ничего в футболе не бывает. Хорошо, были бразильцы, 5 раз подряд чемпионство, все это на одном уровне держать непросто. Я прекрасно понимаю и «Зенит», и Семака, так бывает. Другое дело, что сейчас надо найти механизмы, которые позволят выйти на определенный уровень. Вот нам в «Ференцвароше» помог 17-летний футболист, забил важные мячи, мы стали чемпионами. Если бы не он — не знаю, что бы мы делали. Ситуации бывают разные, но стать чемпионом пять раз подряд — это надо уметь. Значит, люди умеют, есть определенные качества, уровень. Другое дело, иногда подходишь к какому-то рубежу — значит, надо какие-то вещи переосмысливать. Убежден, что и «Зенит», и Семак этим сейчас занимаются, но... Вы когда-нибудь скакали на коне? Когда ты галопом скачешь, надо концентрироваться только на своей работе. Так и здесь — сейчас «Зенит» должен до конца довести чемпионат и быть там, где привык быть. А по ходу действия у них уже будут мысли, как это все менять.
Вот «Бавария» сколько раз была чемпионом Германии? А все валят вину на Кейна, который пришел и якобы принес проклятие «Тоттенхэма». А я с «Байером» встречался в Лиге Европы и почувствовал силу этой команды. Когда мы попали на леверкузенцев, радовались, но потом начали изучать — очень сильная, быстрая, мобильная команда. Мы же чувствовали ростки — я и с Хаби Алонсо после матчей говорил, и со спортивным директором «Байера», с которым мы играли вместе в бундеслиге. Я знал, чего они хотят, и в этом году я вижу то, о чем мы тогда говорили. Да, 10 очков — это большой отрыв, но я знал, что «Байер» будет реальным кандидатом в борьбе за чемпионство, по большому счету, так и случилось», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 37 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в пяти предыдущих сезонах.

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Черчесов: «Динамо» включилось в чемпионскую гонку «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ»

Черчесов дал совет «Краснодару» в борьбе за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

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И К Ж
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