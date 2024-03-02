Тренер «Спартака» Слишкович: «Мы ждем Промеса. Надеемся, что он продолжит подготовку, будет с командой»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал отсутствие полузащитника Квинси Промеса в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

— Как повлияло отсутствие Квинси Промеса?

— На эту тему было много сказано, было официальное заявление от клуба. Мы ждем Промеса. Надеемся, что он продолжит подготовку и будет вместе с командой.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию. Сейчас Промес находится в ОАЭ.