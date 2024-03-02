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2 марта, 22:00

Ещенко считает, что «Спартак» способен бороться за высокие места в текущем сезоне

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Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» ничью в матче между «Зенитом» и красно-белыми (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Не скажу, что игра была скучной. Это первая игра после сборов. Были опасные моменты у ворот «Спартака», когда Хлусевич спас. Во втором тайме «Спартак» прибавил, были подходы к воротам. Думаю, что ничья — закономерный результат в этом матче. Может ли такой «Спартак» стать чемпионом? Если будут стабильно играть и надежно в обороне, то можно бороться за высокие места», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

«Зенит» 9 марта сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ. «Спартак» 10-го числа примет «Факел».

Андрей Ещенко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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Динамо

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