Ещенко считает, что «Спартак» способен бороться за высокие места в текущем сезоне

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал «СЭ» ничью в матче между «Зенитом» и красно-белыми (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Не скажу, что игра была скучной. Это первая игра после сборов. Были опасные моменты у ворот «Спартака», когда Хлусевич спас. Во втором тайме «Спартак» прибавил, были подходы к воротам. Думаю, что ничья — закономерный результат в этом матче. Может ли такой «Спартак» стать чемпионом? Если будут стабильно играть и надежно в обороне, то можно бороться за высокие места», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

«Зенит» 9 марта сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ. «Спартак» 10-го числа примет «Факел».