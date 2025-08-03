«Зенит» — ЦСКА: Жерсон и Матеус Алвес сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск.

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Жерсон, Мостовой, Педро, Кассьерра.

Запасные: Денис Адамов, Кержаков, Горшков, Арсен Адамов, Эракович, Алип, Вега, Михайлов, Ерохин, Соболев, Глушенков, Лусиано.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Матеус Алвес, Алеррандро.

Запасные: Тороп, Баровский, Абдулкадыров, Рядно, Верде, Бандикян, Пономарчук, Мусаев, Койта, Сериков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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