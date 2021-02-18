Тренер «Спартака» объяснил, почему не общался с Промесом
14:50
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции рассказал, что не общался с форвардом «Аякса» Квинси Промесом по поводу трансфера, а также рассказал о тактике команды на вторую часть сезона.
— Общались ли вы с Квинси лично? Это важно, учитывая его возможный приход.
— Конечно же, нет. Он является игроком «Аякса», и нужно уважать этот факт.
— Будет ли схема с тремя ЦЗ базовой или же перейдете на 4 защитника?
— Схема с тремя защитниками будет базовой. Мы и ее на сборах отрабатывали. Именно она принесла нам те результаты, что есть у команды сейчас. А новую схему тренировали, чтобы во время матчей быть более гибкими. Давно об этом мечтали, но вот появилась возможность для этого.
(Артем Калинин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю