Тренер «Спартака» объяснил, почему не общался с Промесом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции рассказал, что не общался с форвардом «Аякса» Квинси Промесом по поводу трансфера, а также рассказал о тактике команды на вторую часть сезона.

— Общались ли вы с Квинси лично? Это важно, учитывая его возможный приход.

— Конечно же, нет. Он является игроком «Аякса», и нужно уважать этот факт.

— Будет ли схема с тремя ЦЗ базовой или же перейдете на 4 защитника?

— Схема с тремя защитниками будет базовой. Мы и ее на сборах отрабатывали. Именно она принесла нам те результаты, что есть у команды сейчас. А новую схему тренировали, чтобы во время матчей быть более гибкими. Давно об этом мечтали, но вот появилась возможность для этого.

(Артем Калинин)