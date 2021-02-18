РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тренер «Спартака» объяснил, почему не общался с Промесом

14:50
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции рассказал, что не общался с форвардом «Аякса» Квинси Промесом по поводу трансфера, а также рассказал о тактике команды на вторую часть сезона.

— Общались ли вы с Квинси лично? Это важно, учитывая его возможный приход.

— Конечно же, нет. Он является игроком «Аякса», и нужно уважать этот факт.

— Будет ли схема с тремя ЦЗ базовой или же перейдете на 4 защитника?

— Схема с тремя защитниками будет базовой. Мы и ее на сборах отрабатывали. Именно она принесла нам те результаты, что есть у команды сейчас. А новую схему тренировали, чтобы во время матчей быть более гибкими. Давно об этом мечтали, но вот появилась возможность для этого.

(Артем Калинин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир