Аленичев: «Допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью «СЭ» оценил перспективы экс-нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентине».

— Союз «Спартака» и Кокорина не получился. Он провел мало игрового времени, забил всего два с пенальти. Травмы. Думаю, обе стороны выиграли от его ухода. Абсолютно правильное решение. Думаю, Испании подошла бы Кокорину больше. Я в Италии был и знаю этот футбол. Очень закрытый футбол, оборонительный. Защитники дают мало пространства.

А Саше оно нужно, он игрок быстрый. Он этого пространства не получит, если еще будет играть. Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так было у Смолова. Это будет не то чтобы закат его карьеры, но момент будет непростой. Хотел бы ему пожелать, чтобы он смог там себя проявить, хотя и не слишком в это верю. Последние события показываю больше пессимизма, чем оптимизма.

Кто его ждет в России? «Сочи».