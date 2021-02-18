Тедеско уверен, что игроки «Спартака» адаптировались к требованиям тренерского штаба

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции отметил, что футболисты стали лучше понимать требования тренерского штаба.

— Насколько, на ваш взгляд, команда сейчас готова физически по сравнению с прошлым годом, когда все после сборов восторгались кондициями «Спартака?

— Непросто сравнивать прошлый год и нынешний. Много прошло времени, много разных периодов подготовки было у команды. Думаю, ребята адаптировались к работе с нашим штабом — всегда ведь есть различия в подготовке у разных специалистов. Так, если тренер требует прессинг, нужна работа на длинной дистанции, если контрпрессинг — более взрывная работа на рывках. Мы вместе прошли уже много сборов и, думаю, команда лучше готова к нашим требованиям, и перенесет свою энергию на поле в весенней части сезона.

По итогам 19-ти туров Тинькофф Чемпионата России «Спартак» занимает третье место, отставая от лидера — «Зенита» — на 6 очков.

(Артем Калинин)