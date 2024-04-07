Абаскаль: «Соболев показывает полную концентрацию»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Форвард красно-белых Александр Соболев оформил дубль в матче.

— Была ли у вас мысль заменить Александра Соболева после желтой карточки?

— Не было. В целом в этот период после паузы он показывает полную концентрацию. Сегодня он забил на добивании. Это невозможно без концентрации. И сегодня он забивал с капитанской повязкой, он много вкладывается, получил награду в виде мячей. В прошлом году, возможно, заменил бы его. Но в этом году нет.

«Спартак» (35 очков) поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.