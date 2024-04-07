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Абаскаль оценил отношение футболистов «Спартака» после победы над «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отношение игроков команды, проявленное в матче с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Как оцените отношение футболистов «Спартака» в каждом отдельном тайме?

— Абсолютно невозможно одержать победу без настроя! Пенальти в первом тайме был абсурдным. Если наклонить бутылку, поле было под наклоном, мы всегда были внизу. Мы говорили с командой о настрое, ребята поддерживают друг друга. Молодым игрокам нужно получать зрелость, это добивается через такие удары, через стойкость. У нас много молодых игроков: Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев. Я Гильермо Абаскаль, я верю в этих ребят. И буду продолжать это делать, — сказал Абаскаль.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
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16
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