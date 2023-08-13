Тренер «Сочи» Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (1:3).

«Спасибо игрокам за характер и самоотдачу. С такой командой, как ЦСКА, нельзя давать соперникам шансов. Играя в меньшинстве, смогли выровнять игру, сравнять счет. А в конце игры пресловутый стандарт решил исход игры. У нас была дилемма — оставаться на 4-4-2 или перейти на тройку центральных защитников, решили перейти. Но в итоге не получилось. Создаем моменты, но не получается их превратить в голы», — приводит «Газета.Ru» слова Хохлова.

Также он отметил, что у него нет глобальных претензий к арбитру встречи Артему Чистякову.

«Мы настраивали игроков на контактный футбол, но никто не призывал никого грубить на поле. Глобальных претензий к арбитру нет», — добавил тренер.

После этой игры «Сочи» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 3 очка. В 5-м туре команда сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 19 августа.