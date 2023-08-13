Нобоа утвердительно ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, считает ли он возможным переход в ЦСКА.

— Перешли бы в ЦСКА, если бы была возможность?

— Да.

В матче 4-го тура РПЛ армейцы обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

ЦСКА набрал 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 3 очками — на 11-й строчке.