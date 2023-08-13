Федотов — о травме Глебова: «У него не двигалась нога»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче 4-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1).

«В конце игры нужны были стандарты, фланговая игра, поэтому приняли решение в концовке выпустить к Заболотному Гайча. Возможно ли, что Гайч и Заболотный сыграют вместе в старте? В теории, да, но для начала это надо опробовать на тренировках. Главное, чтобы им было комфортно», — приводит «Газета.Ru» слова Федотова.

Также он заявил, что хавбек команды Кирилл Глебов после полученной в конце первого тайма травмы не мог шевелить ногой.

«Что с Глебовым? Попало в сплетение мышцах в спине, у него не двигалась нога. Надеюсь, сделают укольчик, и все встанет на свои места. На тот момент (сразу после получения травмы, — прим. «СЭ») он не мог ходить», — добавил тренер.

В конце первого тайма 17-летний футболист получил серьезную травму спины. Сразу после матча Глебова увезли на машине скорой помощи.

На данный момент армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сочинская команда расположилась на 11-й позиции, имея в активе 3 очка.