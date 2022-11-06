«Урал» — «Локомотив»: Антон Миранчук открыл счет

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» — 1:0.

Футболист отличился на 16-й минуте с передачи Франсуа Камано.

27-летний Миранчук забил пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Игра с «Уралом» стала для него 15-й в сезоне.