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Николич — о втором поражении подряд: «Я всегда сконцентрирован на работе. Нет времени унывать»

21:18
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Главный тренер «Локомотива Марко Николич подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Перед нами была сегодня возможность выйти на вторую позицию. Странный тур, мало лидеров победили, не знаю, что там в Грозном, но домашних побед вообще нет почти. В последних матчах у нас не получается играть так, как мы хотим.

Чувствую ли я поддержку клуба и как переношу поражения? С января это второе поражение. Я занимаюсь своей работой, я всегда сконцентрирован на работе. Нет времени унывать из-за поражения, нужно двигаться дальше и не оборачиваться назад», — передает слова Николича корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Локомотив» с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции.

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