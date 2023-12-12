Деограсия: «Санкт-Петербург — лучший город России. Невероятное место!»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал лучший город в России.

— У вас есть любимый город в России?

— У нас было несколько выходных, и я слетал в Санкт-Петербург. Побыл там пару дней и понял: это просто невероятный город. Отметил бы еще Москву и Воронеж. Но если нужно назвать лучший, то это, безусловно, Санкт-Петербург.

— Что вас впечатлило там больше всего?

— Я посетил Петергоф и Эрмитаж, погулял по центру. Мне понравились рестораны, архитектура. Еще была возможность прокатиться там на корабле, мне повезло, что я приехал туда в хорошую погоду. Очень много исторических зданий, церквей — все очень красиво! В России много разных городов — мне нравится и Сочи, и Москва, и Воронеж. Это все очень разные места. Когда в стране есть из чего выбрать, это очень хорошо. Этим и прекрасна Россия!

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.