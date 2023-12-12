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Сегодня, 11:45

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия назвал свое любимое блюдо русской кухни

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал любимое блюдо русской кухни.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Конечно — блинчики, сырники, борщ! Все очень вкусно. В Белоруссии еще пробовал драники.

— И какое ваше любимое блюдо русской кухни?

— Мне очень нравится борщ, но без сметаны. Я не люблю сметану.

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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