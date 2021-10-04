Александр Соболев о голе «Ахмату»: «Не чувствую, что груз упал с плеч»

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча с «Ахматом» (1:0) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

«Груз упал с плеч? Нет, не чувствую, — сказал Соболев на видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака». — Просто сегодня забыл, и мы выиграли. Это самое главное. Все знали, что сегодня будет очень тяжелый матч. Прошло два дня после игры с «Наполи», и эмоционально было тяжело. Но самое главное, что мы сегодня выиграли. Да, не при самой лучшей игре, но мы одержали победу, а это сейчас намного важнее, чем хорошая игра. Как говорится, игра забывается, а счет остается.

Понсе в первую очередь желаю здоровья. Все знают, что у него будет операция. Я просто работал. Понимал, что я не забивал голы, не играл должным образом, но сейчас я набираю форму. Конечно, я переживаю. Хорошо, что я забил. Нужно работать, и все будет отлично. Игра в шлеме? Нет, я не отвлекался. Врачи сказали, что нужно надеть шлем, потому что зашивали голову. Ничего особенного».

Соболев забил единственный мяч в этой игре. Он отличился на 41-й минуте.