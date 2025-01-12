В «Локомотиве» заявили, что возможны точечные усиления в зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможных усилениях в зимнее трансферное окно.

«Приобретения могут быть всегда, мы никогда ничего искусственно не закрываем. Думаю, что различные варианты возможны. Какие? Точечные», — сказал Нагорных.

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа и прошел медосмотр. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов