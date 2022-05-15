Тренер «Локомотива» Комппер ответил на вопрос о ходе получения лицензии PRO

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер ответил на вопрос «СЭ» о ходе получения тренерской лицензии PRO.

«После того, как я закончу обучение на лицензию, смогу полноценно руководить командой, сказал Комппер «СЭ». — Когда это случится? Пока точно не знаю. Этим летом? Не уверен, посмотрим. В любом случае я счастлив в «Локомотиве».

4 апреля, официально главным тренером команды заявили Заура Хапова, но его обязанности исполняет Марвин Комппер.