Бека-Бека: «Любой игрок несчастлив от того, что он сидит на скамейке. Нужно сделать правильные выводы»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с игровым временем.

— В последних матчах ты начинал игру со скамейки. Что ты думаешь об этом?

— Такое случается. Тренер принимает решение по составу. Иногда ты не в лучшей форме, поэтому тебе стоит остаться на скамейке. Любой игрок несчастлив от этого, но нужно сделать правильные выводы, чтобы двигаться дальше. Если ты сидишь на скамейке ты должен понять, что тебе нужно работать больше.

Из последних 5 матчей 21-летний полузащитник «Локомотива» начинал 3 со скамейки.

В текущем сезоне Бека-Бека провел 18 матчей за железнодорожников, в которых сумел отличиться 3 голевыми передачами.