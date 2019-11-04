РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тренер «Крыльев Советов»: «Соболев полностью готов играть»

19:11
Теги:

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал результат матча с «Рубином» (0:0) в рамках 15-го тура РПЛ.

— В первом тайме мы отыграли без моментов, мяч контролировал «Рубин», — цитирует тренера официальный сайт «Крыльев». — Во второй половине мы взвинтили темп, стали создавать моменты, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, что одно очко — хорошо. Как сказал Юрий Семин: «Забрали очко — сделали шаг вперед».

— Показалось, что в первом тайме Соболев играл не в полную мощность.

— Он полностью готов играть. Просто в первом тайме «Рубин» контролировал мяч. Казанская команда делает это очень хорошо, их игроки выполняют большой объем работы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17698

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир