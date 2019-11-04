Тренер «Крыльев Советов»: «Соболев полностью готов играть»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал результат матча с «Рубином» (0:0) в рамках 15-го тура РПЛ.

— В первом тайме мы отыграли без моментов, мяч контролировал «Рубин», — цитирует тренера официальный сайт «Крыльев». — Во второй половине мы взвинтили темп, стали создавать моменты, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, что одно очко — хорошо. Как сказал Юрий Семин: «Забрали очко — сделали шаг вперед».

— Показалось, что в первом тайме Соболев играл не в полную мощность.

— Он полностью готов играть. Просто в первом тайме «Рубин» контролировал мяч. Казанская команда делает это очень хорошо, их игроки выполняют большой объем работы.

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