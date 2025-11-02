Мусаев назвал несчастным случаем эпизод, за который Кордоба получил вторую желтую карточку
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал удаления форварда команды Джона Кордобы и полузащитника Дугласа Аугусту в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).
— Как вы видели моменты с удалениями ваших игроков? Согласны ли с ними?
— У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая... Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема... Он и раньше получал карточки за игру локтями. Мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления... Конечно, эти два удаления чуть придали уверенности «Спартаку». Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Будет много кадровых потерь — придется поломать голову в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя для тех, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?
— Доверите ли вы молодежи место в старте в игре с «Балтикой» в связи с дисквалификациями ряда игроков? Кто из молодых ближе всего к попаданию в основу?
— Подождите. Мы сейчас собрались после игры со «Спартаком», а следующий матч у нас — с «Оренбургом» в Кубке. «Балтика» будет еще нескоро, я пока не готов говорить.
Аугусту и Кордоба после красных карточек не смогут сыграть в матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой», который пройдет 9 ноября. Также игру пропустят защитник «быков» Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов из-за перебора желтых карточек.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0