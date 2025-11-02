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Мусаев назвал несчастным случаем эпизод, за который Кордоба получил вторую желтую карточку

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал удаления форварда команды Джона Кордобы и полузащитника Дугласа Аугусту в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

— Как вы видели моменты с удалениями ваших игроков? Согласны ли с ними?

— У Кордобы больше, наверное, первая карточка была спорной. Мне кажется, ее не было. Вторая... Ну он не хотел [грубить], играл один в один. Тут больше похоже на несчастный случай. У Дугласа есть такая проблема... Он и раньше получал карточки за игру локтями. Мы с ним об этом говорили. А тут был момент, когда мы были в атаке, он делал смену направления... Конечно, эти два удаления чуть придали уверенности «Спартаку». Мы сыграли немножко неправильно в обороне. Будет много кадровых потерь — придется поломать голову в следующем туре. Но ничего — будем разбираться. Это хороший шанс проявить себя для тех, кто играл меньше. Когда, если не сейчас?

— Доверите ли вы молодежи место в старте в игре с «Балтикой» в связи с дисквалификациями ряда игроков? Кто из молодых ближе всего к попаданию в основу?

— Подождите. Мы сейчас собрались после игры со «Спартаком», а следующий матч у нас — с «Оренбургом» в Кубке. «Балтика» будет еще нескоро, я пока не готов говорить.

Аугусту и Кордоба после красных карточек не смогут сыграть в матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой», который пройдет 9 ноября. Также игру пропустят защитник «быков» Диего Коста и полузащитник Никита Кривцов из-за перебора желтых карточек.

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Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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