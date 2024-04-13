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Мусаев: «В плане результата мне не ставили задач в «Краснодаре». Сложно играть в свой футбол за 8 туров до конца»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в матче 23-го тура РПЛ.

— Вы пришли в «Краснодар» в необычной ситуации. Какие задачи вам поставили?

— В плане результата мне не ставили никаких задач. Все понимают, что было одно очко отставания от первого места. Мы все хотим его занять. В плане игры сказали, чтобы я играл в тот футбол, который ставил и в «Краснодаре», и в Азербайджане. Это сложно, когда ты приходишь за 8 туров до конца, и команда играет в низкий блок. Было сложно, была пауза на сборные. Но я понимал куда я иду, когда принимал предложение. И сегодня вы видели, что мы изменились, прессинговали, играли на половине поля соперника. Но, к сожалению, были небольшие ошибки, когда нас тянет назад. Мы теряем компактность, соперник в этих зонах принимает мячи. Я понимал, что будет сложно. Но легко никогда не было.

— Как вы сегодня будете спать?

— Посмотрим. Конечно, я расстроен, и все мы расстроены. Но есть определенное удовлетворение от самоотдачи. Был хороший настрой у ребят. Они бились, не было равнодушных — это важно. Конечно, хочется победить или минимум не проиграть и остаться на расстоянии в одно очко. Но, к сожалению, не получилось. Из трех матчей это наша лучшая игра по качеству.

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«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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