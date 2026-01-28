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28 января, 11:15

Жирков: «Работа тренера не такая легкая. Думал: «Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» поделился мнением о своей работе.

— Вы получили тренерскую лицензию категории А. Учеба была сложной?

— Это кропотливая и тяжелая работа. Кажется: ну ты вроде футболист и все знаешь. Но, когда садишься за парту, все совсем по-другому. Работа тренера в принципе не такая легкая, как кажется со стороны. Когда я приходил на тренировки, думал: «Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол». Ничего сложного. А когда попадаешь в команду, понимаешь: работа не заканчивается. Только на обед и ужин перерыв — остальное время расписано. Тех же тренерских собраний сколько! Ролан Александрович вообще целые сутки занят. В общем, тяжело — нужно быть морально готовым к такому.

— А что было самым сложным в обучении?

— Вставать в шесть утра, чтобы доехать до Лужников, где проходят курсы, ха-ха! Еще термины, которые надо объяснять футболистам, зоны... Сейчас у нас это делает Роман Шаронов. Но я, например, будучи игроком, просил, чтобы говорили проще, футбольным языком. Иначе не понять.

Юрий Жирков.«Сказал Слуцкому: я только что ваш город защищал!» Интервью Жиркова — о звонке Гусева, танках и «Динамо»

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Юрий Жирков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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