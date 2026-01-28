Жирков: «Работа тренера не такая легкая. Думал: «Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» поделился мнением о своей работе.

— Вы получили тренерскую лицензию категории А. Учеба была сложной?

— Это кропотливая и тяжелая работа. Кажется: ну ты вроде футболист и все знаешь. Но, когда садишься за парту, все совсем по-другому. Работа тренера в принципе не такая легкая, как кажется со стороны. Когда я приходил на тренировки, думал: «Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол». Ничего сложного. А когда попадаешь в команду, понимаешь: работа не заканчивается. Только на обед и ужин перерыв — остальное время расписано. Тех же тренерских собраний сколько! Ролан Александрович вообще целые сутки занят. В общем, тяжело — нужно быть морально готовым к такому.

— А что было самым сложным в обучении?

— Вставать в шесть утра, чтобы доехать до Лужников, где проходят курсы, ха-ха! Еще термины, которые надо объяснять футболистам, зоны... Сейчас у нас это делает Роман Шаронов. Но я, например, будучи игроком, просил, чтобы говорили проще, футбольным языком. Иначе не понять.