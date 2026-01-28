Жирков — о подкасте Смолова: «Мне казалось, что это снимается на фотоаппарат, на «Нокию». Ха-ха!»
Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о походе на подкаст к бывшему нападающему сборной России Федору Смолову.
— В первом же матче на турнире в ОАЭ вы обыграли «Шанхай Шэньхуа». Поговорили с Леонидом Слуцким?
— Да, мы общались до игры, вспомнили совместные моменты. Спросил у него, как там в Китае.
— Вы бы поехали туда работать?
— Попасть в другую страну — хороший опыт. Важно, что человек не боится пробовать себя — не только в передачах с Дзюбой.
— А вам не нравились передачи?
— Если убрать мат из их шоу [«Ну так нельзя, ***»] с Артемом, в принципе нормально. Я парочку выпусков посмотрел. Запомнил момент, когда Самедов должен был позвонить Смородской. Посмотрел на его лицо, когда Ольга Юрьевна не взяла трубку... Он так обрадовался! Вот это жестко было — я бы не смог так никому набрать.
— При этом в шоу вы тоже появляетесь — недавно приходили к Смолову.
— За полтора дня до съемок очень переживал. Думал: зачем я согласился?! После передачи тоже думал: блин, можно было рассказать это, то... Не люблю такого рода съемки. Мне вообще казалось, что это все снимается на фотоаппарат какой-то. На «Нокию», ха-ха! А там целая команда работает. Как будто передачу «Жди меня» снимают!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0