Жирков — о подкасте Смолова: «Мне казалось, что это снимается на фотоаппарат, на «Нокию». Ха-ха!»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о походе на подкаст к бывшему нападающему сборной России Федору Смолову.

— В первом же матче на турнире в ОАЭ вы обыграли «Шанхай Шэньхуа». Поговорили с Леонидом Слуцким?

— Да, мы общались до игры, вспомнили совместные моменты. Спросил у него, как там в Китае.

— Вы бы поехали туда работать?

— Попасть в другую страну — хороший опыт. Важно, что человек не боится пробовать себя — не только в передачах с Дзюбой.

— А вам не нравились передачи?

— Если убрать мат из их шоу [«Ну так нельзя, ***»] с Артемом, в принципе нормально. Я парочку выпусков посмотрел. Запомнил момент, когда Самедов должен был позвонить Смородской. Посмотрел на его лицо, когда Ольга Юрьевна не взяла трубку... Он так обрадовался! Вот это жестко было — я бы не смог так никому набрать.

— При этом в шоу вы тоже появляетесь — недавно приходили к Смолову.

— За полтора дня до съемок очень переживал. Думал: зачем я согласился?! После передачи тоже думал: блин, можно было рассказать это, то... Не люблю такого рода съемки. Мне вообще казалось, что это все снимается на фотоаппарат какой-то. На «Нокию», ха-ха! А там целая команда работает. Как будто передачу «Жди меня» снимают!