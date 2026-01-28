Жирков: «Войти в штаб министерства обороны? Это я в шутку сказал»
Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал о назначении в клуб.
— Юрий Валентинович, год назад, отвечая на вопрос о том, в какой штаб хотелось бы войти, вы ответили: «В штаб министерства обороны».
— Ха-ха! Это я в шутку сказал. Когда был молодым, всегда отвечал, что стану танкистом, если с футболом не пойдет. Я же увлекаюсь всем, что связано с армией, с Великой Отечественной войной. Поэтому такой юмор.
— Вы и «Динамо» — как так вышло?
— Увидел пропущенный [звонок] от Ролана Александровича и сообщение: «Перезвони». Когда набрал, он предложил войти в его штаб. Переспал с этим ночь — было очень волнительно. Но решился.
Это все-таки первое предложение от такого серьезного и великого клуба. Плюс я играл в «Динамо» на протяжении двух лет. Не попробовать было бы неправильно. Спасибо за шанс руководству, Ролану Гусеву. Чем смогу, помогу.
Прежде всего за счет своего футбольного опыта — тренерского мне пока не хватает. Но привыкаю к новой роли — все-таки в качестве игрока на сборах был много раз. Пока все идет хорошо.
— А почему не взяли трубку, когда звонил Гусев?
— Был на отдыхе в Дубае с семьей. Так что пришлось возвращаться раньше запланированного срока (улыбается).
42-летний Жирков был назначен ассистентом главного тренера «Динамо» в январе 2026 года. Он играл за московскую команду в 2013-2016 годах.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 18 игр.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|- : -
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2