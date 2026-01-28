Жирков: «Войти в штаб министерства обороны? Это я в шутку сказал»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» рассказал о назначении в клуб.

— Юрий Валентинович, год назад, отвечая на вопрос о том, в какой штаб хотелось бы войти, вы ответили: «В штаб министерства обороны».

— Ха-ха! Это я в шутку сказал. Когда был молодым, всегда отвечал, что стану танкистом, если с футболом не пойдет. Я же увлекаюсь всем, что связано с армией, с Великой Отечественной войной. Поэтому такой юмор.

— Вы и «Динамо» — как так вышло?

— Увидел пропущенный [звонок] от Ролана Александровича и сообщение: «Перезвони». Когда набрал, он предложил войти в его штаб. Переспал с этим ночь — было очень волнительно. Но решился.

Это все-таки первое предложение от такого серьезного и великого клуба. Плюс я играл в «Динамо» на протяжении двух лет. Не попробовать было бы неправильно. Спасибо за шанс руководству, Ролану Гусеву. Чем смогу, помогу.

Прежде всего за счет своего футбольного опыта — тренерского мне пока не хватает. Но привыкаю к новой роли — все-таки в качестве игрока на сборах был много раз. Пока все идет хорошо.

— А почему не взяли трубку, когда звонил Гусев?

— Был на отдыхе в Дубае с семьей. Так что пришлось возвращаться раньше запланированного срока (улыбается).

42-летний Жирков был назначен ассистентом главного тренера «Динамо» в январе 2026 года. Он играл за московскую команду в 2013-2016 годах.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком после 18 игр.