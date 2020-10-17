Тренер ЦСКА: «Новички повысили уровень конкуренции и вариативность нашей игры»

Тренер ЦСКА Александр Ермакович оценил игру команды в нынешнем сезоне.

— Сезон-2020/21 набирает ход, позади уже треть чемпионата России. Какую оценку можно дать стартовому отрезку?

— Турнир в самом разгаре, каждый игровой день приносит новые впечатления, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — По моему мнению, серьезные выводы пока делать рано. Таблица достаточно плотная, расстановка сил постоянно меняется. Соответственно, иной становится и оценка происходящего. Например, до встречи с «Локомотивом» мы отставали от первого места всего на одно очко, а после игры с железнодорожниками отпустили лидеров уже на четыре балла. Если говорить о начальном отрезке чемпионата в целом, считаю, что ЦСКА недобрал свои очки. В каких именно матчах? Во всех, где были допущены потери. В каждом из этих поединков мы могли сыграть успешнее, и тогда наше нынешнее турнирное положение было бы лучше.

— Матчи в исполнении ЦСКА были разными — как по качеству, так и по результату. Как считаете, почему команде недостает стабильности?

— Соглашусь с вами. Одни игры удались нам больше, другие, к сожалению, сложились не совсем так, как мы планировали. Полагаю, это связано в первую очередь с изменением тактической схемы. Естественно, команде нужно время для перестроения, футболистам необходимо привыкнуть к новым требованиям. Кроме того, в ЦСКА, как известно, недавно появились новые игроки. Сейчас они адаптируются к партнерам по команде, к особенностям нашего чемпионата, обживаются в новой обстановке. Также им нужно понять требования, которые предъявляет тренерский штаб. Это тоже занимает определенное время.

— Скоро стартует групповой турнир Лиги Европы. В прошлом сезоне команда, увы, не лучшим образом провела осенний отрезок. Насколько сейчас армейцы готовы к выступлениям в условиях насыщенного календаря?

— Вынужден согласиться, год назад мы не смогли выступить успешно ни в чемпионате России, ни в Лиге Европы. Как все сложится в новом сезоне, покажет время. Верим, что на сей раз выступим успешнее, для этого есть все предпосылки. Команда стала опытнее, к нам добавились новые квалифицированные футболисты, повысившие конкуренцию и вариативность нашей игры.