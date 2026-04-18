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Экспосито — о ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»: «План был четким, проблема не в нем»

Константин Белов
Корреспондент

Ассистент главного тренера ЦСКА Манель Экспосито оценил результат матча 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Игра прошла 18 апреля в Самаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Экспосито руководил московской командой вместо главного тренера Фабио Челестини, у которого была дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

— Можно ли сказать, что сегодняшний старт ЦСКА не сработал?

— У нас было преимущество во владении мячом, 70 на 30. Мы изучили нашего соперника. «Крылья Советов» поменяли свою систему, стали чаще разыгрывать мяч от своих ворот, больше времени находятся с мячом. Они были опасны в контратаках. Наша задача состояла в том, чтобы забрать мяч и запереть соперника в низком блоке. Мы могли бы быть более эффективны в той зоне, где у «Крыльев» играло 5-6 защитников. Но в первом тайме у нас не хватало понимания, когда нужно было идти прессинговать один в один, или когда нужно было находиться в середине поля. Иногда соперник выходил из-под прессинга и создавал моменты. Не думаю, что проблема была в плане, потому что он был предельно четкий и понятный, — отметил Экспосито.

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (23 очка) располагаются на 12-й строчке.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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