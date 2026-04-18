Экспосито — о ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов»: «План был четким, проблема не в нем»

Ассистент главного тренера ЦСКА Манель Экспосито оценил результат матча 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Игра прошла 18 апреля в Самаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Экспосито руководил московской командой вместо главного тренера Фабио Челестини, у которого была дисквалификация из-за перебора желтых карточек.



— Можно ли сказать, что сегодняшний старт ЦСКА не сработал?

— У нас было преимущество во владении мячом, 70 на 30. Мы изучили нашего соперника. «Крылья Советов» поменяли свою систему, стали чаще разыгрывать мяч от своих ворот, больше времени находятся с мячом. Они были опасны в контратаках. Наша задача состояла в том, чтобы забрать мяч и запереть соперника в низком блоке. Мы могли бы быть более эффективны в той зоне, где у «Крыльев» играло 5-6 защитников. Но в первом тайме у нас не хватало понимания, когда нужно было идти прессинговать один в один, или когда нужно было находиться в середине поля. Иногда соперник выходил из-под прессинга и создавал моменты. Не думаю, что проблема была в плане, потому что он был предельно четкий и понятный, — отметил Экспосито.

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (23 очка) располагаются на 12-й строчке.

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