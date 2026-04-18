Газзаев: «ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. Матч против «Крыльев Советов» не стал исключением»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением о ничьей армейцев с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Начиная со второй части чемпионата по совокупности результата и качества игры ЦСКА выступает крайне неудовлетворительно. И сегодняшний матч против «Крыльев Советов» не стал исключением. На протяжении долгого времени самарская команда имела преимущество, создавала больше голевых моментов, проводила качественные контратаки, но ей не хватило реализации. А ЦСКА преследуют проблемы, которые начались этой весной.

Сегодня вышла совсем новая связка центральных защитников. Баринов — это классический игрок опорной зоны. Отставка Фабио Челелстини? Когда нет игры и результата, то такие разговоры всегда существуют», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» набрали 23 очка и поднялись на 12-ю строчку.