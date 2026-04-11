Шпилевский — игрокам «Пари НН»: «Реально больно, с «Балтикой» вы заслужили гораздо больше одного очка»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский эмоционально обратился к игрокам команды после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 24-м туре РПЛ.

«С плохого начнем. Вы заслужили гораздо больше. Что происходит? Мы опять выходим и пропускаем в течение пяти минут. Почему вы так свой труд не цените? В конце — молодцы! Характер, менталитет, самоотдача — это мой «Пари НН». За это вам большое спасибо. Но больно, реально больно из-за того, что вы не заслуживаете этого одного очка. Три очка надо забирать. Цените-цените, будьте сконцентрированными, доигрывайте эпизоды до конца!» — сказал Шпилевский в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Пари НН» с 21 очком занимает 14-е место в РПЛ после 24 матчей. В следующем туре нижегородцы дома сыграют с московским «Динамо». Игра пройдет 18 апреля.

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