Тренер «Аякса» о переходе Промеса в «Спартак»: «Похоже, сделка будет завершена»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг 24 февраля прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Квинси Промеса в «Спартак».
«Сделка все еще в процессе, подписи еще не поставлены. Похоже, что она будет завершена. Впрочем, сделка является совершенной только тогда, когда поставлены подписи. Квинси — отличный футболист, у меня с ним связаны только хорошие воспоминания. Он здорово поработал в «Аяксе». Я желаю, чтобы следующий шаг в карьере стал для него успешным», — цитирует Voetbal Zone тен Хага.
Ранее ESPN сообщал, что «Спартак» купит Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Сумма может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2020/21 хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.
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https://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=384842&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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