Селюк назвал враньем информацию о переговорах «Севильи» с Азмуном

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможности перехода Сердара Азмуна из «Зенита» в «Севилью». По его словам, иранскому форварду мог бы подойти испанский чемпионат.

«Азмун хороший форвард, не сомневаюсь, что он востребован в Европе, в том числе и в Испании, — цитирует «Советский спорт» Селюка. — А что касается конкретно «Севильи», не уверен, что это реальная информация. Ни один европейский клуб не будет за полгода объявлять, что хочет купить такого-то футболиста. Хотя для Азмуна испанский чемпионат удобнее итальянского или английского.

При этом, по словам Селюка, переговоров о трансфере форварда не могло произойти.

«Севилья» не могла с ним контактировать без разрешения «Зенита». Если питерский клуб пожалуется в УЕФА, на «Севилью» будет наложен серьезный штраф. Но «Севилья» солидный европейский клуб, она не станет нарушать правила. И если такое пишут — это полное вранье. Такое даже теоретически не может быть. Это вбросы агентов", — пояснил Селюк.

В этом сезоне Азмун провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и отдал две голевые передачи.