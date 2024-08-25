Сперцян опроверг информацию о желании уйти из клуба до конца лета
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» информацию о запросе трансфера у клуба.
«Опровергаю», — сказал Сперцян «СЭ».
Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду.
24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|0 : 1
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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